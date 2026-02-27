Армия России нанесла два массированных и шесть групповых ударов по объектам ВСУ

Российские военнослужащие восемь раз атаковали объекты на Украине за эту неделю. Из них — два массированных удара и шесть групповых. Атаке подверглись объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Удары были нанесены в ответ «на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России», пояснили в военном ведомстве. Среди пораженных объектов, в частности, указаны места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА.