На Кубани будут судить организаторов сети фиктивных аптек

В Краснодаре поступило в суд первое уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, организовавших незаконную продажу лекарств подросткам, сообщают краевое следственное управление СКР и прокуратура. От употребления лекарственных препаратов с целью одурманивания скончались пять посетителей аптек, в том числе четверо подростков.

В организованное преступное сообщество входили 40 человек. По данным ГАС «Правосудие», первыми перед судом предстанут Петр Османов и Кристина Луценко, обвиняемые в сбыте недоброкачественных лекарственных средств, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238.1 УК РФ), незаконном образовании юрлица (ст. 173.1 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Кроме того, Петр Османов считается организатором преступного сообщества (ОПС), а Кристина Луценко — участником ОПС (ст. 210 УК РФ).

Противоправная деятельность злоумышленников была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По версии правоохранительных органов, злоумышленники создали в Краснодарском крае сеть из 48 аптечных организаций под брендом «Лавка жизни». Аптеки фактически не выполняли своих функций — там продавались противосудорожные препараты только за наличные для немедицинского потребления, то есть для аптечной наркомании. В период с 2020 по 2024 год злоумышленники извлекли незаконную выгоду более чем на 500 млн руб.

Анна Перова, Краснодар