Мэрия Ярославля отменила торги по сдаче в аренду участка на берегу Которосли

В Ярославле отменен аукцион по сдаче в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и расположенного на улице Лисицына на берегу Которосли. Соответствующее извещение опубликовано на площадке торгов.

Заявки на аукцион начали принимать 16 февраля, однако уже на следующий день, 17 февраля, власти отказались от проведения торгов.

«МКУ "Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда" сообщает об отказе в проведении аукциона…Основание: п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ (проведение мероприятий по уточнению вида разрешенного использования земельного участка)»,— поясняется в извещении.

Общая площадь участка в районе ж/д-моста через Которосль составляет 18,3 тыс. кв.м, разрешенный вид использования сейчас обозначен как развлекательные мероприятия. Разрешено строительство аквапарка или парка аттракционов.

Летом 2025 года участок уже пытались сдать в аренду.

Алла Чижова