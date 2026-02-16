В Ярославле повторно пытаются сдать в аренду берег Которосли

В Ярославле повторно выставили на торги право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и расположенного на улице Лисицына на берегу Которосли. Соответствующий аукцион объявлен на площадке «ГИС Торги».

Общая площадь участка в районе ж/д-моста через Которосль составляет 18,3 тыс. кв.м, разрешенный вид использования обозначен как развлекательные мероприятия. Там можно построить аквапарк или парк аттракционов. Однако важно сохранить старовозрастные насаждения.

Начальная цена устанавливается в размере ежегодной арендной платы — сейчас она составляет 7,9 млн руб. Шаг аукциона — 230 тыс. руб., срок аренды — 88 месяцев (7 лет 4 месяца). Аукцион пройдет 4 марта.

Летом 2025 года участок уже пытались сдать в аренду.