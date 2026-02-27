«В разделе Rare Handcrafts среди часов XVI-XIX веков можно найти настоящие шедевры»

Не знаю, как вы, но когда я над чем-то работаю, я ухожу в это с головой — настолько, что это превращается в отдельную вселенную. И сейчас, готовя первую в Азии выставку современных ювелирных работ с горячей эмалью, основой которой стала крупнейшая частная коллекция работ Ильгиза Фазулзянова, а также произведения других выдающихся мастеров (от Диксона Юна из Гонконга до Алессио Боски из Италии), я задумалась про эмальерное искусство в неожиданном контексте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patek Philippe Museum Фото: Patek Philippe Museum

Понятно, что эмалевые коллекции есть в Оружейной палате, в Музее Виктории и Альберта или Музее Метрополитен, но есть менее очевидные места. Например, Musee International d’Horlogerie в Ла-Шо-де-Фоне. Именно там хранится эмалевый циферблат, выполненный юным Шарлем-Эдуаром Жаннере-Гри — будущим Le Corbusier. Ле Корбюзье начинал не как архитектор и не как дизайнер, а как ученик Ecole d’Art в Ла-Шо-де-Фоне, где изучал декоративные ремесла и часовое дело.

Еще один швейцарский музей — Patek Philippe Museum. Тут в разделе Rare Handcrafts среди часов XVI-XIX веков можно найти настоящие эмальерные шедевры. Причем не только с циферблатами с эмалевой миниатюрой, а их мы видим и сегодня, но и с крышками корпусов. И еще один неочевидный музей, где можно увидеть интересный ювелирные работы с эмалью, — это Muse d’Art Moderne et d’Art Contemporain в Ницце. В музее хранится одна из крупнейших публичных коллекций произведений Ники де Сен-Фалль, включая работы 1970-х, созданные в сотрудничестве с миланским ювелиром Джанкарло Монтебелло. Именно в этот период появились сложные ювелирные объекты с горячей эмалью в объеме, яркие и выглядящие современно и сегодня.

Анна Минакова