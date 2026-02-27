Люди хотят поумнеть

На фоне страхов относительно того, что сделают с нашим мозгом алгоритмы, возникает заметный тренд на так называемый intellectualism. Способность к глубокому критическому мышлению и неочевидным выводам станет новой формой привлекательности и статуса, говорят культурологи.

Проявлением тренда можно назвать повсеместное распространение книжных клубов. Участникам хочется погружаться в размышления и в разговорах ссылаться на конкретные источники, а не произносить это неуклюжее «я где-то читал», посмотрев ролик на 15 секунд. Даже люксовые бренды вроде Mui Mui создают книжные салоны. Пример в музыке — испанская певица Розалия недавно выпустила альбом Lux («Свет»), который продвигала в TikTok. Непривычно и удивительно, но песни там исполняются на 13 языках, а вокал сопровождают звуки Лондонского симфонического оркестра. Для прослушивания такого альбома точно придется проявить когнитивные способности.

Симптом цифрового отчуждения проявляется в стремлении поколения Z к knowledgemaxxing вместо brain rotting, то есть получению максимума знаний вместо потребления гиперпримитивного контента. Pinterest в своем прогнозе называл poetcore ключевым трендом на 2026 год. Сложенный пополам билет в музей в руке, в сумке — блокнот, а не ноутбук, на плечах — винтажный пиджак. Привлекателен образ человека, который искренне интересуется жизнью, романтизирует ее и исследует, но не поглощает выданные чат-ботами ссылки.

Кто-то скажет, что это все напоказ, но даже фальшивый интеллектуализм сейчас является победой., пишет Кайл Рэймонд Фицпатрик, культурный аналитик и писатель The Trend Report. Показное желание узнать чуть больше куда ценнее, чем громкое празднование неосведомленности о происходящем в мире. Быть включенным, информированным и очень начитанным — качества, которые нельзя купить. Крупные бренды подхватывают это, чтобы ассоциироваться с умной роскошью.

Яна Лубнина