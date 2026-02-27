«Выбор для покупателей, ориентированных на быстрый въезд, сокращается»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На столичном премиальном первичном рынке недвижимости снижается доля предложения квартир и апартаментов в проектах с высокой степенью строительной готовности. Выбор для покупателей, ориентированных на быстрый въезд, заметно сокращается. На введенные в эксплуатацию проекты приходится лишь 10% лотов в продаже. В комплексах на стадии внутренних работ и отделки — 13%, посчитали эксперты компаний NF Group и «АЕОН Девелопмент».

Всего в экспозиции премиальных новостроек Москвы около 2,5 тыс. квартир и апартаментов. При этом более половины объема предложения сосредоточено в проектах на стадии активного строительства, почти 55%. Значительная доля также приходится на комплексы с фасадными работами, почти четверть.

Часть покупателей рассматривают исключительно квартиры в готовых домах, что дает возможность быстро заехать, а также увидеть проект «вживую», оценить качество работ и реализацию заявленной концепции, отмечают эксперты. Зачастую для состоятельных клиентов это эмоциональная составляющая мотивации.

На изменение доли лотов в сданных проектах активно влияет прирост совокупного объема предложения в сегменте. Рынок пополнялся масштабными проектами, которые имеют более длительный период строительства. В четвертом квартале 2025 года количество лотов в сданных премиальных новостройках было ровно таким же, как и в четвертом квартале 2021-го, около 250 вариантов. При этом если сейчас это всего 10% от общего объема предложения, то в конце 2021-го доля составляла 28%, максимальное значение за последние пять лет.

Светлана Бардина