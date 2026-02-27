Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кинопроект «Уральский рок» представят в городах Свердловской области

Свердловский областной фильмофонд анонсировал запуск масштабного кинопроекта «Уральский рок», приуроченного к 40-летию Свердловского рок-клуба, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В течение года тематические показы и лекции охватят разные площадки в муниципалитетах региона — от кинотеатров и домов культуры до библиотек и городских парков.

кадр из фильма «Раньше было такое время»

кадр из фильма «Раньше было такое время»

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

кадр из фильма «Раньше было такое время»

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Фильмофондом подготовлена подборка фильмов, включающая как ранние картины, ставшие кинохроникой первых лет музыкальной жизни Свердловска, так и документальные ленты о состоявшихся группах с подробным и увлекательным рассказом о важности творческого высказывания в эпоху перемен»,— сообщила директор фильмофонда Светлана Горда.

В проект вошло как документальное, так и художественное кино о группах и музыкантах, которые сформировали феномен уральской рок-музыки. Зрителям представят следующие фильмы:

  • «Про рок» от креативного директора Свердловской киностудии Евгения Григорьева;
  • «НауХаус» и «Зря, ты новых песен» от режиссера Олега Раковича;
  • «Дом в моей голове» от Андрея Богатырева;
  • «Раньше было такое время» от Максима Секачева;
  • «Сон в красном тереме» от Кирилла Котельникова;
  • «Большой советский рок: между андеграундом и филармонией» от команды «Культурного просвещения».

Помимо кинопоказов организаторы предложат площадкам готовую методическую базу для проведения кинолекториев, включая аналитические справки и вопросы для обсуждения. Это позволит глубже осмыслить творческий путь музыкантов, условия, в которых рождалась музыка, и ее влияние на культурный ландшафт региона. К проекту уже проявили интерес муниципальные учреждения — например, кинотеатр «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле.

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока, приуроченный к 40-летию свердловского рок-клуба. Для его проведения создана рабочая группа, которую возглавил лично мэр Алексей Орлов. Год уральского рока открылся 4 февраля большим концертом участников таких знаковых групп, как «Урфин Джюс», «Чайф», «Агата Кристи», «Настя», «Смысловые галлюцинации». В течение года в городе будут проходить тематические лекции, выставки, экскурсии, квартирники, спектакли.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все