Юрий Плужников избран первым вице-спикером тамбовской облдумы

Тамбовская областная дума избрала Юрия Плужникова первым заместителем председателя заксобрания. Решение принято по итогам тайного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

В нем приняли участие 37 депутатов. Кандидатуру господина Плужникова поддержали 35 парламентариев, двое высказались против. Сам он заявил, что намерен своей работой завоевать доверие коллег, не проголосовавших за его назначение, цитируют в «Протамбов».

Как пояснили «Ъ-Черноземье» в областной думе, Юрий Плужников избран с повышением. Ранее он занимал должность заместителя председателя, теперь стал первым заместителем. Пост второго зампредседателя занимает Юрий Куприянов. В парламенте уточнили, что решение действует до окончания полномочий думы седьмого созыва.

Должность первого вице-спикера стала вакантной после досрочного сложения депутатских полномочий Александром Орионовым. Он перешел на работу в исполнительную власть и возглавил Тамбовский муниципальный округ, к исполнению обязанностей приступил в конце января.

Юрию Плужникову 63 года. Он родился в селе Булгаково Тамбовской области. В 1994 году окончил Тамбовский педагогический институт по специальности «учитель истории», в 2001 году — Тамбовский государственный университет по специальности «менеджер».Трудовую деятельность начал в 1978 году гальваником на тамбовском заводе подшипников скольжения. В дальнейшем работал мастером, заместителем начальника цеха, начальником цеха, начальником производственно-сбытового отдела. В 1990-х годах возглавил предприятие и занимал должность генерального директора АО «Завод подшипников скольжения» до ноября 2021 года. Избирался депутатом областной думы третьего, четвертого и пятого созывов. Кандидат технических наук.

В 2022 году Юрий Плужников, занимая пост вице-спикера, возглавил фракцию «Единая Россия» в региональном парламенте.

Анна Швечикова