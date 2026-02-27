Осужденный за заказное убийство бывший глава «Локомотива» планирует уйти на СВО

Осужденный на десять лет за заказное убийство бывший глава совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов не будет обжаловать приговор Одинцовского горсуда Подмосковья. По данным «Ъ», Липатов планирует направиться в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В 2002 году подсудимый заказал убийство Игоря Фоминова за $200 тыс. у банды спецназовцев, которую возглавлял бывший военнослужащий Павел Христев. Бойцы спецназа, образовавшие преступную группу, совершили не менее 40 подобных преступлений.

15 марта 2002 года злоумышленники на машине устроили засаду по дороге к даче господина Фоминова. Они вынудили жертву остановить машину, после чего один из участников банды Алексей Чеботарев выстрелил в Игоря Фоминова. Пострадавший успел добраться до дома, но умер до приезда экстренных служб.

Сергея Липатова арестовали более чем через четверть века благодаря показаниям участников банды. Он признал вину. По словам Липатова, он заказал убийство господина Фоминова из мести. Игорь Фоминов, поднявшись по карьере в Министерстве путей сообщения, якобы пытался заставить платить ему ежемесячную дань в размере $50 тыс., утверждал подсудимый.

