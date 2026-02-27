«Созданный агрегат мыл посуду за счет давления воды»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tobias Schwarz / Reuters Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Джозефина Кокрейн родилась в инженерной семье. Ее дед был создателем первого в США парохода, отец — инженером-строителем. Сама Джозефина тоже мечтала об инженерной карьере, но получить высшее образование женщине в XIX веке было почти невозможно. Пришлось переквалифицироваться в светские львицы.

Муж Джозефины был перспективным политиком, приемы в доме шли без перерыва, и торопливые посудомойки то и дело били дорогой фарфор. Джозефину это раздражало. «Если никто не хочет придумать машину для мытья посуды, это сделаю я!»— заявила она и принялась за дело.

Созданный ею агрегат мыл посуду за счет давления воды. В 1893 году она продемонстрировала свое изобретение на Всемирной выставке в Чикаго. Им сразу же заинтересовались рестораны и отели, что позволило овдовевшей к тому времени Джозефине поставить производство на поток, заработать небольшое состояние и больше никогда не мыть посуду руками. Если женщина чего-то хочет, она этого добьется.

Павел Шинский