Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Наши мечты были услышаны! Ученые нашли мощный нейронный механизм, буквально пульт управления, который запускает быструю потерю всего жира в организме, включая неприкосновенные запасы, и все это без диет.

Жизнерадостная, на первый взгляд, работа опубликована в журнале Nature Metabolism. Исследователей вдохновила особая популяция жировых клеток, расположенных глубоко в костном мозге. Они абсолютно не реагируют ни на диету, ни на физические нагрузки.

Команда задалась вопросом: почему они так упрямы? Оказалось, они производят большое количество белка, тем самым блокируя расщепление жиров, этакая биологическая защита. Разгадав механизм «замка», ученые нашли и «ключ». В эксперименте на мышах непрерывное введение гормона лептина прямо в мозг запускало каскад реакций. Уровень глюкозы и инсулина в крови грызунов падал, что автоматически отключало активность этих белков, которые тормозили расщепление жира.

Результат превзошел ожидания: грызуны теряли практически весь жир в организме за считанные дни, продолжая есть столько же, сколько обычно. Механизм оказался настолько мощным, что ученые ужаснулись: ведь точечно на жировые запасы подействовать пока не получается, а полная их потеря может быть смертельна. Но, возможно, в будущем этот пульт управления исследователи настроят так, как надо.

Анна Кулецкая