В Воронежской области задержали подозреваемых в похищении людей

В Россоши Воронежской области семерых мужчин в возрасте от 22 до 37 лет задержали по подозрению в похищении людей (п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и вымогательстве (п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, подозреваемые похитили в Россоши местную жительницу и 17-летнего подростка. Обоих жертв отпустили, выманив у них деньги. Женщина лишилась 100 тыс. руб. Причиненный подростку ущерб не уточняется.

В рамках расследования уголовного дела оперативники провели более 20 обысков по местам жительства подозреваемых и в принадлежащих им помещениях в Воронежской и Ульяновской областях. Трое фигурантов ранее были судимы — следователи выясняют их причастность к другим преступлениям.

В ближайшее время мужчинам планируют предъявить обвинение.

В феврале под стражу были заключены шестеро мужчин в возрасте от 19 лет до 31 года, которым вменяется похищение двоих подростков в Воронеже и вымогательство. Несовершеннолетних отпустили только после получения 180 тыс. руб. По данным регионального СКР, фигурантам уже предъявили обвинение.

Алина Морозова