Шестерых похитителей подростков в Воронеже заключили под стражу

Суд постановил заключить под стражу шестерых мужчин в возрасте от 19 до 31 года, которые 19 декабря похитили двух подростков у торгового центра на Московском проспекте в Воронеже, отвезли их в загородный клуб и отпустили, только получив 180 тыс. руб. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Подозреваемым вменяют похищение человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и вымогательство (ч. 2 ст. 163 УК РФ, до семи лет лишения свободы). В ведомстве рассказали, что в ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение.

В конце декабря военнослужащий Дмитрий Стенькин был приговорен к пожизненному сроку за похищение детей и убийство их матери в Курской области.

Юрий Голубь