Инфляция в Нижегородской области составила 5,3% в январе

Инфляция в Нижегородской области в январе 2026 года составила 5,3%, в Приволжском федеральном округе — 6,8%. Об этом сообщили в Волго-Вятском главном управлении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Регулятор отметил, что в годовом выражении инфляция увеличилась во всех регионах ПФО кроме Башкирии. «За месяц цены в каждом регионе ПФО выросли больше, чем в декабре. Эта тенденция соответствует общероссийской и объясняется в основном разовыми факторами — произошедшими с начала 2026 года налоговыми изменениями и индексацией регулируемых тарифов», — говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году рост цен в Нижегородской области замедлился до 5,3%. В 2026 году ЦБ прогнозирует снижение инфляции до 4,5–5,5%, таргета 4% планируется достигнуть в 2027 году.

Владимир Зубарев