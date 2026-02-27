ВККС разрешила возбудить дела против двух судей из Дагестана и Ингушетии

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение дел против двух судей в отставке. Речь идет о судье Хасавюртовского райсуда Дагестана Султане Азизове и судье Магасского райсуда Ингушетии Гамиде Мурзабекове. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе коллегии.

Следствие подозревает господина Азизова в получении взятки в 2 млн руб., незаконном обороте наркотиков без цели сбыта, а также незаконном хранении патронов для оружия. Квалификационная коллегия судей Дагестана прекратила его полномочия в сентябре прошлого года. После этого судья заключил контракт с Минобороны, он находится в зоне спецоперации.

Гамиду Мурзабекову вменяют вынесение двух заведомо неправосудных решений, после которых коммерческую организацию освободили от административной ответственности. Впоследствии оба акта отменил кассационный суд. По вменяемой статье (ч. 1 ст. 305 УК) господину Мурзабекову грозит до четырех лет колонии.

Никита Черненко