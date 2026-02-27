Российские войска взяли Краснознаменку в Днепропетровской области

Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Краснознаменка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Краснознаменка», — указано в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что за неделю был установлен контроль над четырьмя населенными пунктами: помимо Краснознаменки, это Графское в Харьковской области, Карповка в ДНР и Риздвянка в Запорожской области.