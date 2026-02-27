В Казани после введения режима ракетной опасности проводится эвакуация воспитанников детских садов и учащихся школ в специально оборудованные защитные помещения. Об этом сообщила мэрия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани из-за ракетной опасности детей из садов и школ отвели в укрытия

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Казани из-за ракетной опасности детей из садов и школ отвели в укрытия

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации городских властей, дети спускаются в безопасные зоны и находятся под присмотром педагогов.

Режим ракетной опасности в республике ввели в 12:49.

Ранее сообщалось об эвакуации детей в Альметьевске.

Анна Кайдалова