В Альметьевске детей эвакуируют в подвалы из-за ракетной опасности
В Альметьевском районе проводится эвакуация детей в подвалы образовательных учреждений из-за угрозы ракетной опасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
Родителей просят сохранять спокойствие и выполнять указания экстренных служб.
В городе также ввели временные ограничения на работу общественного транспорта.
Режим ракетной опасности в Татарстане объявили в 12:06. Администрация Альметьевска сообщила о введении режима на территории района.