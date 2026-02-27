В Альметьевске детей эвакуируют в подвалы из-за ракетной опасности

В Альметьевском районе проводится эвакуация детей в подвалы образовательных учреждений из-за угрозы ракетной опасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Родителей просят сохранять спокойствие и выполнять указания экстренных служб.

В городе также ввели временные ограничения на работу общественного транспорта.

Режим ракетной опасности в Татарстане объявили в 12:06. Администрация Альметьевска сообщила о введении режима на территории района.

