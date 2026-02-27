Губернатор Ставрополья анонсировал запуск электрички к аэропорту Минвод

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров анонсировал продление ветки пригородной электрички от Кисловодска через Минеральные Воды прямо до аэропорта Минвод. Глава региона рассказал об этом 26 февраля 2026 года в эфире программы «Регион-2030» на площадке Национального центра «Россия» в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Электричка сейчас заканчивается на ж/д вокзале Минеральных Вод, но власти намерены удлинить маршрут, чтобы туристы сразу из аэропорта попадали в города-курорты Кавказских Минеральных Вод — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.

Владимир Владимиров подчеркнул, что проект усиливает транспортную доступность ключевого авиаузла юга России. Аэропорт Минеральные Воды в 2025 году обслужил свыше 3 млн пассажиров, а новый терминал увеличил трафик еще сильнее. По итогам прошлого года пригородные электрички края перевезли почти 125 млн человек, из них львиная доля приходится на популярное курортное направление Минводы — Кисловодск с «Ласточками» в графике. Стоимость продления ветки оценивают примерно в 1 млрд рублей; власти уже работают с РЖД над проектом.

Идея не нова: еще в 2022 году СКЖД после встречи Владимирова с начальником дорогой Сергеем Задориным заключила соглашение о сотрудничестве до 2026 года и начала техэкономическое обоснование маршрута аэропорт — Минводы — Кисловодск. Губернатор вернулся к теме в декабре 2025-го на пресс-конференции в ТАСС, подтвердив переговоры с РЖД. К февралю 2026-го планы обрели конкретику в контексте стратегии «Регион-2030».

Власти Ставрополья наращивают курортный сервис: Кавминводы ежегодно прирастают номерным фондом на 2000 номеров. Регион запускает новые международные авиарейсы и расширяет внутренние, чтобы поднять турпоток. Параллельно в 2026 году закупят 200 автобусов на экологичном топливе для Кавминвод — это создаст сеть общественного транспорта до аэропорта. Владимиров отметил, что усилия всех уровней власти сосредоточатся на комфорте туристов и жителей.

Проект обещает сократить время в пути и разгрузить дороги. Туристы из аэропорта за 30–40 минут доедут до Кисловодска вместо такси или автобусов с пересадками. В 37 парах пригородных поездов края «Ласточки» уже перевозят большинство пассажиров на курортных линиях.

Станислав Маслаков