На заседании Яроблдумы возник конфликт между бизнес-омбудсменом и депутатом

На внеочередном заседании Ярославской областной думы 27 февраля произошел конфликт между бизнес-омбудсменом Альфиром Бакировым и депутатом Сергеем Соколовым в ходе обсуждения мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Ответ господина Бакирова народный избранник назвал хамским.

На заседании облдумы Альфир Бакиров выступал с ежегодным докладом по итогам работы в 2025 году. После выступления депутат Сергей Соколов высказал претензии к докладу.

«Я все-таки не услышал, что делать МСП, как мы будем спасать МСП в условиях, которые здесь. Потому что можно бегать, кричать, отыгрывать какие-то роли, но налоги в данной ситуации, видно, что никто отменять не будет. Есть ли какой-то у вас план Б и как будет строиться работа ваша на 2026 год?»,— сказал депутат.

Альфир Бакиров пояснил, что все конкретные предложения отражены в докладе с подробным обоснованием.

«Сергей Сергеевич, вы меня немножко удивлять начали в последнее время. У вас два дня было (после рассмотрения доклада на профильном комитете — "Ъ-Ярославль"), чтобы почитать мой доклад. Все мои предложения, обоснованные цифрами в том числе, в докладе отражены. И у меня возникает ощущение, что вы, задавая вопрос, не знаете ту проблему, которая изложена в моем докладе»,— ответил господин Бакиров.

«Фантастически хамский ответ. Я могу про ваш доклад, извините… Я дошел до второй страницы, а там восемь. Исследование должно быть и количественное, и качественное. У вас в этом докладе нет ни количественного, ни качественного. Но это мое частное мнение, я не хочу здесь устраивать полемику»,— сказал Сергей Соколов.

Председатель областной думы Михаил Боровицкий призвал участников дискуссии к порядку.

«Уважаемые коллеги, я еще раз хочу вас попросить, воздержитесь от оценочных суждений и запрещенных регламентом комментариев и вопросов, и ответов. Иначе я просто вынужден буду отключать микрофон до конца заседания»,— сказал господин Боровицкий.

В итоге депутаты проголосовали за принятие отчета уполномоченного, других претензий к докладу Альфира Бакирова не возникло.

