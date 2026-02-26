«Год стал испытанием на выживаемость»

Ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров сообщил, что 83% опрошенных предпринимателей отметили ухудшение дел в бизнесе в 2025 году. С докладом о работе уполномоченный выступил на заседании профильного комитета областной думы. Среди проблем господин Бакиров выделил рост налогов, задержки в оплате по контрактам, долгое присоединение к электросетям и высокие штрафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альфир Бакиров

Фото: Ярославская областная дума Альфир Бакиров

Фото: Ярославская областная дума

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров представил свой ежегодный доклад по итогам работы в 2025 году на заседании комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы, которое состоялось 25 февраля.

За прошедший год в аппарат уполномоченного поступило 663 обращения, что на 93 меньше, чем в 2024 году. Согласно докладу 66% обращений касались маркировки, 7,3% — государственных и муниципальных закупок, 4,4% — налогов, 3,8% — договорных отношений, 3% — водоснабжения и благоустройства, 2,7% — уголовно-правовой сферы и других вопросов.

Одной из главных проблем Альфир Бакиров назвал отсутствие влияния в регионе действующих мер поддержки на изменение структуры субъектов малого и среднего предпринимательства. На 31 декабря 2025 года в регионе было зарегистрировано 52 534 субъекта МСП. Как указал господин Бакиров, количественный прирост субъектов МСП (1653) обнулился равнозначным уходом предпринимателей в самозанятые (1662).

По его словам, данные показатели говорят о том, что меры поддержки МСП не оказывают влияния на изменения в структуре МСП. За год ими смогли воспользоваться 408 предпринимателей, что составляет менее 0,8% от общего числа предпринимателей в регионе. Годом ранее было чуть больше 1%. Снизилось не только количество субъектов, но и общее финансирование, сообщил Альфир Бакиров.

Ухудшает положение ярославских бизнесменов увеличение налоговой нагрузки причем не только в связи с решениями федерального уровня, но и регионального, отметил господин Бакиров. В частности, речь шла об отмене пониженных ставок для налогоплательщиков, применяющих УСН, и расширение критериев для включения в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.

«О снижении способности предпринимателей к уплате начисленных сумм налогов свидетельствуют данные об исполнении бюджета Ярославской области по доходам за 2025 год…По УСН недобор в бюджете составляет почти 10%, по имущественным налогам уже 14%. По абсолютной сумме, УСН — это более 1 млрд 100 млн руб., по имуществу — более 1 млрд 360 млн руб. В сумме недобор составил почти 2,5 млрд»,— сказал господин Бакиров.

Положительным моментом господин Бакиров отметил введение в регионе АУСН. На систему перешли 1,6 тыс. налогоплательщиков или 4% от общего количества субъектов МСП, применяющих УСН.

Число обращений по поводу неисполнения государственными и муниципальными заказчиками своих обязательств в части оплаты по контрактам выросло с 13 до 30 в 2025 году. Основными нарушителями стали муниципальные предприятия и бюджетные учреждения региона.

«Главная причина — необеспеченность данных контрактов бюджетным финансированием. Это создает дополнительные финансовые трудности для бизнеса, снижая его способность к оперативному реагированию на рыночные изменения. И, как следствие, подвергает доверие к органам власти, ведет к снижению мотивации предпринимателей в выполнении работ для государственных и муниципальных нужд.

Проблема нарастает, как ком. Я общался в преддверии этого отчета с предпринимателями. Десятки людей говорят о том, что с ними до сих пор не рассчитались за 25-й год»,— прокомментировал омбудсмен.

За работу в этой части он поблагодарил прокуратуру области, при содействии которой на конец 2025 года удалось снизить размер задолженности перед предпринимателями со стороны заказчиков на 29,9 млн руб. Надзорное ведомство внесло девять представлений органам исполнительной власти региона, 20 — органам местного самоуправления, одно — вице-губернатору.

Еще одной проблемой бизнес-омбудсмен назвал задержки при подключении к электросетям или при модернизации существующих подключений. Альфир Бакиров сообщил, что в 2025 году в ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» поступило 2 тыс. заявок на технологическое присоединение от представителей бизнеса. По словам омбудсмена, 233 предприятия столкнулись с затягиванием срока рассмотрения заявок на присоединение, а в отношении 400 предприятий нарушены сроки исполнения договоров на полгода и больше.

«Основная причина — отсутствие полномочий на местах. Согласование договоров на подключение к электросетям мощностью от 15 кВт проходит не на региональном уровне, а в основном подразделении в Москве. Документы, поступившие от бизнеса, по полгода и более находятся на рассмотрении в центральном аппарате, хотя правилами установлен срок 20 дней»,— сообщил Альфир Бакиров.

В Ярославле самые суровые санкции за ненадлежащее исполнение обязанностей владельцами нестационарных торговых объектов (НТО) по сравнению с другими регионами ЦФО, считает омбудсмен.

Как пояснил господин Бакиров, договор на право размещения НТО дублирует обязательные требования правил благоустройства.

«При этом за одно и то же нарушение правил размер неустойки, предусмотренной условиями договора, может в разы превышать штраф, установленный нашим региональным законом»,— отметил омбудсмен.

Есть у владельцев НТО и другие сложности, среди которых уполномоченный назвал отсутствие у владельцев НТО информации о проводимом контроле соблюдения условий договора и недостатки порядка расторжения договора мэрией в одностороннем порядке.

Также аппарат уполномоченного изучил практику наложения штрафов за административные правонарушения, среди которых нарушения размещения наружной информации, непринятие мер по устранению граффити и уничтожению борщевика.

«В Ярославской области 83% лиц, привлекаемых к ответственности, это представители бизнеса. Доля же должностных и юридических лиц, наделенных публичными полномочиями и привлеченных к ответственности, значительно ниже — 17%. Выводы сделайте сами»,— сказал господин Бакиров.

Чаще всего бизнес, в том числе управляющие компании, привлекали в связи с неустранением рисунков, граффити и прочего на объектах благоустройства. Замена штрафа на предупреждение применялась в менее, чем 8,6% случаев. В докладе указывается предположение, что такая статистика говорит о «более мягком контроле за соблюдением требований правил» в отношении юрлиц с публичными полномочиями.

Сохраняются в регионе проблемы в сфере перевозок грузов, возникшие в связи с увеличением пунктов весогабаритного контроля. В докладе указывается на некорректную работу пунктов, на которую жалуются предприниматели. Штрафы за превышение показателей составляют от 300 до 600 тыс. руб.

Как сообщил господин Бакиров, областное профильное министерство предложило передачу на региональный уровень полномочий в части включения в региональный реестр транспортных средств предпринимателей, которые используются в рамках исполнения госконтрактов. Предложение было направлено в облдуму.

«Вчера меня официально уведомил Бирук (председатель комитета думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог — прим. «Ъ-Ярославль»), что правительство не внесло этот законопроект. По принципу: это сродни выстрелить себе в ногу.

Неурегулированность данного вопроса приведет к тому, что штрафные санкции будут платить практически все предприниматели, занимающиеся перевозками. Это будет влиять на инвестиционный климат области»,— сказал господин Бакиров.

Господин Бакиров добавил, что неудобства для предпринимателей уже создают введенные в декабре 2025 года платные парковки. Бизнес-омбудсмен выразил надежду, что в 2026 году все возникающие в этой части проблемы удастся решить.

В заключение уполномоченный рассказал о настроениях ярославского бизнеса.

Из проведенного аппаратом социологического опроса следует, что 83% респондентов заметили ухудшение экономических показателей в бизнесе в 2025 году, годом ранее таких было 53,8%. По словам господина Бакирова, 39% заявили о том, что с нового года работают с убытком, 51% перестал инвестировать в свой бизнес. Цифры омбудсмен назвал тревожными.

«2025 год, как и 2024, стал для ярославского бизнеса испытанием на выживаемость и прочность. Все цифры ушли в отрицательное поле. Окончательно. По мнению предпринимателей, решения, принятые на региональном и федеральном уровне, привели к стремительному ухудшению положения дел в сфере малого бизнеса, особенно для микропредприятий, которые теперь ведут свои действия в режиме выживания и сокращают свои затраты, в том числе на трудовые ресурсы. Я призываю вас объединиться и совместно с бизнесом принять решение, которое позволит нам двигаться вперед на благо развития»,— сказал господин Бакиров.

По итогам доклада председатель комитета Максим Вахруков отметил, что многие проблемы наблюдаются не первый год, среди новых — изменение налогообложения и неплатежи со стороны государственных заказчиков.

«И если в первой части мы все понимаем необходимость и целесообразность требований: бизнес должен исполнять законы, которые приняты на федеральном и региональном уровнях, то что касается неплатежей — здесь мы должны поддержать позицию, что государство должно выступать примером соблюдения законов и договорных обязательств»,— прокомментировал господин Вахруков.

Комитет принял доклад к сведению.

Алла Чижова