Бюджет в аварийном состоянии

Томская городская дума не согласовала предложение мэрии направить более 1 млрд руб. на исполнение судебных решений по искам горожан, которые требуют переселить их из аварийного жилья. По оценке депутатов, перераспределение такой суммы с других расходных статей бюджета 2026 года может вызвать коллапс коммунальной инфраструктуры и общественного транспорта. Закрыть финансовую дыру мэрия Томска пытается с помощью средств Фонда развития территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2021 года жильцы томских аварийных домов выиграли иски о переселении на 2,4 млрд рублей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ С 2021 года жильцы томских аварийных домов выиграли иски о переселении на 2,4 млрд рублей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Гордума Томска на своей сессии 27 февраля рассмотрела корректировку муниципального бюджета на 2026 год, предложенную мэрией. Как сообщила депутатам вице-мэр — начальник управления финансов Анна Мальсагова, одна из поправок предполагает выделение 1,09 млрд руб. на исполнение решений судов по искам горожан, требующих переселить их из аварийного жилья.

В октябре 2025 года городские власти сообщали о том, что в Томске подлежат расселению 856 многоквартирных домов с 12 тыс. жильцов. Всего в прошлом году расселили более 500 жилых помещений, выделив на это из местного бюджета около 4 млрд руб. По данным мэрии, с 2021 года суды вынесли 423 решения по требованиям горожан о переселении из аварийного жилья на сумму 2,4 млрд руб.

Согласно предложению городской администрации, с учетом дефицитности бюджета Томска необходимые средства можно получить, только сократив другие статьи бюджетных расходов. В том числе, перераспределить 609,1 млн руб., ранее предусмотренных на программы развития дорожного хозяйства, коммунальной инфраструктуры и благоустройства; 476,5 млн руб. исключить из запланированных субсидий перевозчикам в сфере общественного транспорта.

Депутаты не согласились с этим бюджетным предложением мэрии. «Предлагается снять практически все средства с содержания ливневой канализации, озеленения города, перевозки пассажиров городским электротранспортом, ручной уборки территории, дорожного освещения.

Депутаты комитета сочли невозможным допустить ситуацию, когда будет парализовано решение органами местного самоуправления этих важных вопросов»,— заявила председатель комитета по бюджету, экономике и собственности Наталья Красницкая («Единая Россия»).

«Очевидно, что это будет паралич нашей инфраструктуры»,— спрогнозировал последствия возможного перераспределения средств Константин Ушаков («Справедливая Россия»). С ним согласился Александр Цин-Дэ-Шань («Новые люди»). Единоросс Максим Резников констатировал, что решения судов заставляют городские власти «за счет одних граждан удовлетворять других».

Городская счетная палата также отметила «риски неисполнения ряда полномочий по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности и возможного негативного социального эффекта».

По словам госпожи Мальсаговой, обращения к администрации региона за финансовой поддержкой остаются без удовлетворения, поскольку «бюджет Томской области в еще более тяжелом положении». Мэр Дмитрий Махиня, присутствовавший на сессии, подтвердил, что только своими финансовыми возможностями муниципалитет эту проблему решить не сможет.

«Порядка более 1 млрд средств фондовских возможно привлечь. Стоит вопрос о доле софинансирования. Эта работа ведется в ежедневном режиме…»,— рассказал глава города о ходе переговоров с федеральным Фондом развития территорий.

В качестве первого шага для выполнения решений судов гордума предложила перераспределить 150,3 млн руб. в пределах сметы департамента жилищной политики. «Вот пусть хотя бы сначала 150 млн реализуют, а потом будем говорить о дальнейшем. Потому что не факт, что мы даже эти 150 млн сможем реализовать и выдать квартиры жителям»,— предложил спикер городского парламента Сергей Сеченов («Единая Россия»).

В итоге гордума подавляющим большинством голосов приняла все поправки в бюджет 2026 года, кроме перераспределения 1,085 млрд руб. Доходы городской казны утверждены в объеме 27,31 млрд руб., расходы — 29,04 млрд руб. Дефицит составит 1,7 млрд руб.

Валерий Лавский