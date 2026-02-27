СКР возбудил дело после исчезновения пяти туристов на снегоходах в Пермском крае

Следователи возбудили уголовное дело о пропаже группы из пяти туристов в Красновишерском муниципальном округе Пермского края. Организован поиск туристов, сообщили в пресс-службе СКР. Для розыска пропавших задействуют специалистов беспилотной авиации МЧС.

По данным правоохранительных органов, туристы приехали из Уфы в деревню Золотанка 20 февраля. Они планировали добраться на снегоходах до плато Кваркуш в 100 км от деревни. Группа должна была вернуться в Золотанку 24 февраля, однако туристы перестали выходить на связь.

В региональном управлении МЧС уточнили, что в поисках участвуют 37 человек и 16 единиц техники. Выяснение причин потери связи взяла на контроль прокуратура.

Никита Черненко