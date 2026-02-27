«"Балтика" уже не раз доказывала, что может отбирать очки у кого угодно»

27 февраля после долгой зимней паузы возобновляется футбольный чемпионат страны. Первый матч 19-го тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге, где «Зенит» встретится с «Балтикой». В Москве в эти выходные играют «Локомотив» с «Пари НН» и «Динамо» с самарским клубом «Крылья Светов». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.



Снег еще даже не начал сходить, а у нас уже будут играть в футбол. К счастью, современные арены позволяют это делать. Тем более 28 февраля и 1 марта в Москве плюсовая температура, а в Санкт-Петербурге вообще закрытый стадион. Именно в Северной столице пройдет центральный матч тура «Зенит»—«Балтика». Калининградская команда под руководством Андрея Талалаева находится сейчас на пятом месте и уже не раз доказывала, что может отбирать очки у кого угодно. Правда, «Зенит» — в своем репертуаре. В зимнее трансферное окно самый богатый клуб страны потратил на игроков почти €23 млн, больше всех в РПЛ. Только вот сыграться звезды не успели, считает комментатор Александр Аксёнов:

«У "Балтики" есть одно весомое преимущество — это команда, которая хорошо и системно выстроена. "Зенит", наверное, этим похвастаться не может, он должен сыграть на классе. Но как мастерство этих игроков сейчас, скажем так, будет демонстрироваться, пока вопрос».

«Зенит» называют одним из главных претендентов на чемпионство. Сейчас команда находится на втором месте, отставая от лидера — «Краснодара» — всего на одно очко. Тот, кстати, 28 февраля играет с «Ростовом». По идее, проблем у команды Галицкого быть не должно. По крайней мере, в межсезонье действующий чемпион был хорош, хотя это ничего не значит, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин.

«Все будет зависеть от того, как команда подойдет к первой игре чемпионата. Если она ее выиграет, то будет совсем другое настроение, кураж может появиться и мотивация. А вот если проиграет, то может быть все плачевно. Нет времени на раскачку, и нужно сразу набирать очки».

Что касается московских команд, которые претендуют на призовые места (а это «Локомотив» и ЦСКА), у них соперники, на первый взгляд, не самые мощные. «Локо» сыграет дома с «Пари НН», а армейцы сойдутся в Грозном с «Ахматом». Эта встреча завершает программу 19-го тура и для ЦСКА, который отстает от «Краснодара» на четыре очка. Это станет для армейцев серьезным испытанием, считает экс-игрок красно-синих Александр Гришин:

«ЦСКА едет в "Ахмат" играть без Мойзеса и без Облякова. Будет такая игра, основополагающая для ЦСКА. Если они там потеряют очки, то это будет очень плохо».

Еще один столичная команда — «Спартак» — первую встречу после перерыва проведет на выезде с аутсайдером, клубом «Сочи». Давления на красно-белых в кои-то веки нет. На чемпионство команда уже не претендует, и у их главного тренера Хуана Карлоса Карседо есть время расставить состав общей стоимостью почти €140 млн, уверен футбольный эксперт Игорь Корнеев:

«План тренера понятный: разобраться в том, что есть. Сейчас не надо газовать, можно полностью войти в курс дел до лета и уже потом начинать принимать фундаментальные решения по команде».

«Динамо» после зимней паузы принимает в Москве самарские «Крылья Советов». Бело-голубые тоже далеки от претензий на медали, сейчас команда находится на 10-й позиции. Но главным тренером остался российский специалист Ролан Гусев. Он сформировал новый штаб, так что, уверен, многие будут следить за тем, в какой футбол собирается играть «Динамо».

Что касается встреч, которые можно будет увидеть в свободном доступе, то «Матч ТВ» планирует трансляции сразу четырех игр 19-го тура. 27 февраля «Зенит»—«Балтика», 28-го — «Краснодар»—«Ростов» и «Локомотив»—«Пари НН», 1 марта — матч «Ахмат»—ЦСКА.

Владимир Осипов