«Короля и Шута» и Михаила Круга чаще всего слушали зимой по версии «Кион музыки»

Музыкальный сервис «Кион Музыка» опубликовал исследование, по результатам которого за последние три месяца песни панк-группы «Король и Шут» стали лидерами по количеству прослушиваний среди россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Фото: НМГ Кинопрокат Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Фото: НМГ Кинопрокат

Второе место занял исполнитель шансона Михаил Круг, а третье — рок-группа «Кино» Виктора Цоя. Данные аналитического обзора есть в распоряжении ТАСС.

Отчет также указывает на популярность поп-музыки, хип-хопа и танцевальных направлений в России. Однако самым динамичным по росту популярности стал шансон, который вырос на 34% по сравнению с предыдущим периодом измерений.

Кроме того, значительный рост интереса показали рок-музыка (+22%) и электронные композиции (+9%). Среди популярных зимних треков «Кион Музыка» выделила «Базовый минимум» (Sabi, Mia Boyka), «Жиганская» (Jakone, Kiliana), «Банк» (Icegergert, Zivert), «Худи» (Джиган, Artik & Asti, Niletto) и «Силуэт» (Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд).