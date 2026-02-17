В Липецке 18-летнего парня осудили за госизмену и подготовку к диверсии

Липецкий областной суд признал 18-летнего жителя областного центра виновным в покушении на диверсию путем поджога транспортной инфраструктуры (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и подготовке к созданию взрывного устройства (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), а также — в госизмене (ст. 275 УК РФ). Его приговорили к семи годам колонии общего режима со штрафом в 40 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Приговор был вынесен с учетом того, что в момент совершения преступления подсудимый был несовершеннолетним. Также суд принял во внимание полное признание вины.

Установлено, что в 2024 году липчанин согласился сотрудничать с представителем иностранных спецслужб. Он был готов выполнять поручения куратора, передаваемые в мессенджере. За каждое задание подростку полагалось денежное вознаграждение. «При этом он понимал, что указания исходят от враждебного государства и направлены против интересов и безопасности Российской Федерации»,— добавили в пресс-службе.

В конце прошлого года ФСБ и СКР задержали четырех подростков по подозрению в подготовке подрыва магистрального нефтепродуктопровода «Транснефть-Дружба» в Лебедянском округе Липецкой области. В отношении подозреваемых в возрасте от 14 до 17 лет было возбуждено уголовное дело о подготовке к диверсии (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Алина Морозова