В Темрюкском районе Кубани обломками сбитых БПЛА повреждена электроподстанция

Темрюкский район Краснодарского края попал под удар БПЛА. Фрагменты сбитых дронов упали вблизи хутора Белый, повреждена электроподстанция. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В пресс-службе уточнили, что электричество продолжает поступать местным жителям в штатном режиме. Обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные и специальные службы.

С 23:00 26 февраля до 7:00 27 февраля над Краснодарским краем также были сбиты беспилотники. Их точное число не приводится, однако всего над Россией, по данным Минобороны, уничтожены 95 БПЛА.