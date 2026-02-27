В Пермском крае пропала группа туристов на снегоходах

В Пермском крае пропала незарегистрированная группа из пяти человек. Как сообщило региональное министерство территориальной безопасности, туристы передвигались на снегоходах и сбились с маршрута. Они выехали в район плато Кваркуш, Дом Иванова, 20 февраля и не вернулись на точку сбора в установленную дату — 24 февраля.

По данным МЧС по Пермскому краю, сообщение о потере связи с тургруппой поступило сегодня в 10:00 мск. К поискам привлекли 31 человека и технику, в том числе вертолет. В район поисков также направляются специалисты беспилотной авиации МЧС.

Ситуацию взяла на контроль прокуратура Пермского края. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту пропажи туристов.

Ирина Суханова, Пермь