Депутаты Саратовской гордумы поддержали отставку Михаила Исаева

Депутаты Саратовской городской думы на заседании 27 февраля поддержали заявление Михаила Исаева о досрочном сложении полномочий главы города. Решение принято единогласно, вопросов к уходящему градоначальнику у парламентариев не возникло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / isaevmixail Фото: t.me / isaevmixail

И.о. главы Саратова Игорь Молчанов, выступая перед депутатами, обозначил приоритеты на переходный период. Основная задача — обеспечить стабильность и сохранить преемственность управленческих решений. «Считаю правильным не начинать с нуля, а продолжить сделанное. Предлагаю переходить от слов к делу», — сказал господин Молчанов.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин предложил экс-мэру Михаилу Исаеву занять пост вице-губернатора. Господин Исаев уже второй раз за карьеру покинул городскую администрацию.

Нина Шевченко