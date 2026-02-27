Зарубежные СМИ: Что происходит вокруг сделки по продаже Warner Bros.?

Netflix вышла из битвы за покупку студии Warner Bros. Стриминговый сервис внезапно положил конец многомесячной борьбе. Причина — новое предложение от Paramount, с которым Netflix не собирается конкурировать, говорится в заявлении компании. Переговоры с Paramount возобновились 26 февраля после того, как студия улучшила условия своего предложения. Ведущие мировые СМИ обсуждают неожиданный поворот в битве за покупку Warner Bros. и будущее этого актива. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

О сделке Netflix и Warner Bros. официально было объявлено в декабре 2025-го. Среди активов общей стоимостью чуть больше $82 млрд — киностудия, стриминг HBO Max и телеканал HBO, пишет Bloomberg. Но неоднократные встречные предложения от Paramount о покупке всей компании не позволили продолжить аукцион.

Как сообщает Reuters, студия предложила более выгодные условия. Например, подняла цену за одну акцию Warner Bros. примерно на 3% и увеличила отступные за срыв сделки с $6 млрд до $7 млрд. Ранее агентство уточняло: у Netflix не хватит средств, чтобы конкурировать с этим предложением. В самой компании резюмировали: сделка с Warner Bros. относилась к категории приятного дополнения, но не обязательного приобретения.

Предложение Paramount The Wall Street Journal называет попыткой враждебного поглощения, а саму сделку — серьезным поворотом в индустрии развлечений, которая пытается адаптироваться к кардинальным переменам в зрительских привычках и симпатиях.

Регуляторы будут рассматривать новое предложение Paramount как минимум несколько месяцев. И если не произойдет никаких дополнительных неожиданностей, гендиректор студии Дэвид Эллисон создаст империю развлечений и новостей с десятками телеканалов, множеством киностудий и двумя ведущими редакциями новостей, сообщает CNN (этим американским телеканалом тоже владеет Warner Bros.)

Поворот в переговорах произошел в тот же день, когда сопредседатель правления Netflix Тед Сарандос проводил переговоры в Белом доме с администрацией Дональда Трампа. После этого его видели выходящим из здания с мрачным лицом, продолжает CNN. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, ярый критик сделки, в своем аккаунте Х задалась вопросом: что же Сарандос услышал в Белом доме? Она предположила, что резкий поворот не обошелся без влияния Трампа, и отметила, что это «похоже на кумовской капитализм, когда президент искажает процесс слияния в пользу семьи миллиардеров». Президент неоднократно заявлял, что отдаёт предпочтение Paramount в этой сделке, напоминает телеканал.

СМИ неоднократно сообщали, что Трамп близок к семье руководителя Paramount. Так, по информации The Wall Street Journal, отец Дэвида Эллисона Ларри Элиссон — давний соратник президента. После объявления о сделке Warner Bros. и Netflix Эллисон-старший позвонил Трампу и отметил, что эта трансакция навредит конкуренции.