Задержан глава Бодайбо после крупной коммунальной аварии в городе

Правоохранители задержали главу Бодайбинского городского поселения (Иркутская область) Алексея Ботвина, сообщили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах.

30 января этого года в результате остановки работы четырех котельных из-за промерзания водопровода в Бодайбо без отопления остались более 1,3 тыс. жителей. Подача тепла в жилые дома была восстановлена только в конце прошлой недели. В настоящее время завершаются работы по отогреву сетей водоснабжения и канализации. В городе продолжает действовать режим ЧС.

Ранее СУ СКР региона возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура поставила на контроль ход его расследования.

Александра Стрелкова