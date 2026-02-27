Задержан глава Бодайбо после крупной коммунальной аварии в городе
Правоохранители задержали главу Бодайбинского городского поселения (Иркутская область) Алексея Ботвина, сообщили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах.
30 января этого года в результате остановки работы четырех котельных из-за промерзания водопровода в Бодайбо без отопления остались более 1,3 тыс. жителей. Подача тепла в жилые дома была восстановлена только в конце прошлой недели. В настоящее время завершаются работы по отогреву сетей водоснабжения и канализации. В городе продолжает действовать режим ЧС.
Ранее СУ СКР региона возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура поставила на контроль ход его расследования.