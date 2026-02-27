Пулково возобновляет штатную работу после снегопада

Службы аэропорта Пулково переходят на штатный режим работы после обслуживания рейсов в период сложных метеоусловий и снегопада вечером 26 февраля и ночью 27 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани Санкт-Петербурга.

Фото: Пресс-служба Пулково

«С начала текущих суток и до 9:00 Пулково обслужил 77 рейсов и порядка 40 тыс. пассажиров»,— рассказали в аэропорту.

В Пулково напомнили, что в период неблагоприятной погоды осуществляется противообледенительная обработка воздушных судов, которая может увеличивать время обслуживания рейсов. Также в сложившихся условиях пассажирам посоветовали учитывать дорожную ситуацию при планировании приезда в аэропорт.

О возможных изменениях в расписании авиарейсов из-за сложных метеоусловий и обильного снегопада предупреждали накануне вечером. Для борьбы с последствиями непогоды усилили рабочие смены и вывели дополнительную уборочную технику, чтобы обеспечить необходимое сцепление на взлетно-посадочной полосе.

Артемий Чулков