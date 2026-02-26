В Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании из-за снегопада

Вечером 26 февраля аэропорт Пулково на своих официальных ресурсах предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании из-за сложных метеоусловий и обильного снегопада.

Для борьбы с последствиями непогоды усилили рабочие смены и вывели дополнительную уборочную технику, чтобы обеспечить необходимое сцепление на взлетно-посадочной полосе.

Решение о взлете и посадке каждый экипаж принимает самостоятельно, исходя из собственных метеоминимумов. Несмотря на снегопад и атаку БПЛА на Москву массовых сбоев в расписании удалось избежать.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что петербургские коммунальщики работают в усиленном режиме в связи с ухудшением погоды.

Андрей Маркелов