50 тыс. жителей Белгорода остались без света после ракетного обстрела ВСУ

В Белгороде после ракетного обстрела ВСУ 50 тыс. человек остались без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

До конца дня специалисты должны восстановить подачу электроэнергии у 25 тыс. человек, добавил губернатор. «В 16 часов собираем повторный штаб, рассматриваем предварительные итоги восстановления и те меры, которые будем реализовывать для того, чтобы помочь оставшимся нескольким десяткам тысяч жителей города Белгорода, у которых несколько дней не будет электроэнергии»,— написал он в Telegram-канале.

Утром без электричества оставались почти 60 тыс. жителей Белгорода. Детские сады и школы перевели на резервную генерацию. Вячеслав Гладков говорил, что за сутки город подвергся обстрелу с применением 12 снарядов. Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, остекление в четырех квартирах, четыре частных дома, шесть легковых автомобилей и хозяйственный объект. Над Белгородом также сбили беспилотник самолетного типа.