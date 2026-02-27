Сердце Тюдоров в витрине музея

В 2019 году любитель-кладоискатель обнаружил в графстве Уорвикшир кулон в форме сердца из 24-каратного золота на толстой цепи. Экспертиза Британского музея установила, что прекрасно сохранившаяся драгоценная вещь восходит к началу XVI века и, более того, является уникальным свидетельством эпохи правления короля Генриха VIII из династии Тюдоров и его первой супруги Екатерины Арагонской, дочери Изабеллы Кастильской. Этот брак гарантировал Англии политическую стабильность и династические перспективы. Об этом говорит и облик находки: форма «сердце» в то время олицетворяла не сентиментальную романтику, но преемственность и постоянство. Не случайно на обеих створках открывающегося кулона читается слово «tousiors», которое в переводе со старофранцузского означает «всегда».

Почти всю лицевую поверхность занимает двойная ажурная эмблема тюдоровской розы Генриха и гранатового дерева, личного герба Екатерины, символизирующего ее испанское происхождение. Тонкая гравировка подчеркнута красно-белой эмалью. В той же технике исполнена и пара витиеватых вензелей «h» и «k» на обороте золотого сердца.

Исследователи предположили, что медальон мог быть изготовлен в 1518 году в честь помолвки двухлетней дочери королевской четы, будущей королевы Марии I Тюдор, с наследником французского престола Франциском. Помолвка была расторгнута всего три года спустя, а далее Генрих VIII в попытке легитимизировать свой новый брак с Анной Болейн стремился всячески стереть образ Екатерины из английской истории. Это делает «Сердце Тюдоров» еще более ценным династическим артефактом и редчайшим материальным свидетельством XVI века.

Чтобы не допустить продажи важного исторического памятника в частную коллекцию, Британский музей объявил беспрецедентную кампанию по сбору средств. Необходимую сумму £3,5 млн удалось собрать благодаря Национальному фонду памяти культурного наследия, Фонду искусств, а также пожертвованиям от ювелирных компаний и более чем 45 тыс. частных лиц.

Кулон «Сердце Тюдоров» войдет в постоянную коллекцию Британского музея.

Нина Спиридонова