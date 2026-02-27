С экс-управделами нижегородского правительства сняли обвинение в растрате

В Нижегородский райсуд передано на рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего и. о. руководителя управделами правительства Нижегородской области Юрия Бортникова. Напомним, ему инкриминировали незаконные действия с ремонтом муниципальной квартиры площадью 150 кв. м на улице Славянской. Квартира предназначалась для проживания заместителя губернатора Юрия Ильина. Управделами якобы незаконно потратил 5,3 млн руб. из областного бюджета на улучшение жилищных условий руководителя, организовав для него ремонт арендуемой у города квартиры.

Фото: Правительство Нижегородской области

Изначально Юрию Бортникову вменили растрату в особо крупных размерах, но в итоге следствие пришло к тому же выводу, на котором настаивала защита — хищения денег в его действиях не было. В результате следователь заменил бывшему чиновнику обвинение на ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из иной личной заинтересованности».

По версии следствия, управделами отремонтировал квартиру для замгубернатора из карьеристских соображений, желая повышения по службе. Все понесенные с нарушением бюджетного законодательства расходы на ремонт Юрию Бортникову следствие вменило в ущерб, решив, что тем самым он дискредитировал органы государственной власти и подорвал к ним доверие.

Бывший управделами находится в СИЗО и вину по другой тяжкой статье Уголовного кодекса также не признал. Его защита считает, что состав должностного преступления отсутствует. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Юрий Бортников повторно был арестован в ноябре прошлого года за угрозу оперуполномоченному ФСБ, которую сам обвиняемый отрицал. Представителем потерпевшего по уголовному делу выступает нынешний управляющий делами правительства Дмитрий Грызин.

Иван Сергеев