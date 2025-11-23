Снова арестован бывший управделами нижегородского правительства

Московский райсуд до 9 декабря арестовал бывшего и.о. управделами правительства Нижегородской области Юрия Бортникова. Экс-чиновник обвинен в растрате: по версии следствия, в 2023 году он неправомерно потратил 5,3 млн руб. на ремонт муниципальной квартиры на Славянской улице. Ведомственное жилье площадью 150 кв. м предназначалось для проживания заместителя губернатора Юрия Ильина (впоследствии он покинул правительство и перешел на работу в айти-компанию). Юрия Бортникова арестовали в феврале этого года, но в апреле перевели под домашний арест.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Повторное заключение обвиняемого в СИЗО следователь обосновал тем, что Юрий Бортников нарушал условия домашнего ареста. Якобы он без разрешения покидал жилище, звонил родственникам по телефону, а также «высказал намерение оказать физическое воздействие» на сотрудника нижегородского УФСБ. Представители спецслужбы рапортовали, что подследственный в частном разговоре сообщил о том, что оперативнику надо наступить на горло.

Юрий Бортников отрицал эти факты нарушений. В судебном заседании он заявил, что к нему неоднократно приходили оперуполномоченные и требовали дать показания в отношении членов правительства Нижегородской области, в том числе бывшего замгубернатора Юрия Ильина. В противном случае ему обещали негативные последствия, и обвиняемый считает это давлением на него со стороны следствия и оперативных сотрудников.

«Я также полагаю, что имеет место давление на моего подзащитного с целью склонить его к признанию вины в несуществующем преступлении. Факт хищения в ходе следствия по делу не подтвердился. Отсутствие какого-либо ущерба бюджету отметил еще в апреле областной суд, когда принимал решение о переводе Бортникова из СИЗО под домашний арест», — сообщил адвокат Михаил Гаранин.

По словам защитника, технические отчеты о работе браслета, который был на ноге Юрия Бортникова, свидетельствуют о том, что тот не покидал квартиру, где отбывал домашний арест. Что касается намерения удушить сотрудника ФСБ, Юрий Бортников объяснил, что ничего такого он не планировал, а просто хотел, чтобы силовики от него отстали. Он употребил фразу «наступить на горло», цитируя поэму Владимира Маяковского «Во весь голос», строка которой в полном виде звучит так: «Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне». Сотрудники ФСБ, по его мнению, поняли выражение неправильно, восприняв как угрозу. Защита намерена обжаловать решение об аресте.

Иван Сергеев