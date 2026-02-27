В Ульяновской области задержаны руководители и участник секты против паспортов

В Ульяновской области задержали трех руководителей и одного активного участника псевдорелигиозного объединения «Царская империя», выступающего против паспортов, уплаты налогов и соблюдения российских законов. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По местам жительства подозреваемых проведены обыски, во время которых изъяли религиозную литературу, инструкции для новых участников, телефоны, ноутбуки, компьютеры и обрядовую одежду. Запланирована психолого-лингвистическая экспертиза изъятых материалов. По делу допросили более 50 свидетелей.

Операцию по задержанию провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России совместно с региональными управлениями ФСБ и СКР при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 239 УК (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных.

В 2024 году взяли под стражу лидеров секты в Ульяновской области — Леонида Власова, Александра Кормишенко и Никиту Шостака. Уголовное дело направили в суд, его рассмотрение продолжается. После этого, по данным следствия, руководить организацией стали трое последователей арестованных. Они обосновались в селах Айбаши и Шмелевка Старомайнского района, где продолжили распространять идеи секты.