Новые автобусы вышли на троллейбусные маршруты №1 и №2 в Ижевске

Новые автобусы «НефАЗ», закупленные «ИжГЭТ», с 29 января выведены на троллейбусные маршруты №1 и №2 в Ижевске. На рейсы они выходят совместно с троллейбусами и подписаны литерами «1Т» и «2Т». Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков. Схема движения маршрута и его расписание не изменится.

Фото: Дмитрий Чистяков, vk

По словам мэра, окончательное решение о том, оставлять ли на линии два вида транспорта, будет принято после тестовых заездов автобусов и троллейбусов, когда соберут отзывы горожан. Их мониторит муниципальный центр управления.

Напомним, в ноябре—декабре прошлого года автопарк «ИжГЭТ» закупил 50 новых автобусов марки «НефАЗ». Такое решение, по словам гендиректора предприятия Игоря Сальникова, связано с «острой необходимостью обновления подвижного состава».

Сейчас основу парка троллейбусов составляют машины «ЗиУ-682», выпущенные в 1980-1990 годах. Некоторым из них уже более 35 лет. В частности, возникают проблемы с поддержанием в рабочем состоянии импортных комплектующих транспорта. По словам господина Сальникова, новый автобус на 50-55% дешевле троллейбуса с увеличенным автономным ходом.

Перед выпуском на городские рейсы автобусы были окрашены в рябиновый цвет. Со 2 января новый транспорт начал ходить по троллейбусному маршруту №4, с 20 января — по маршруту №14.