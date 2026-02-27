Лейбористы проиграли на довыборах в британский парламент

В Великобритании правящая Лейбористская партия премьер-министра Кира Стармера проиграла на дополнительных выборах в парламент страны. Она заняла третье место в округе Гортон и Дентон, который контролировала почти сотню лет, передает британская газета The Guardian.

Фото: Scott Heppell / PA / AP



Победу на дополнительных выборах одержала представитель Партии зеленых Ханна Спенсер с 40,7% голосов, второе место заняла ультраправая партия Найджела Фараджа «Реформа Соединенного Королевства» (28,7% голосов). Лейбористы получили 25,4%.

Последние недели Кир Стармер вынужден бороться за сохранение своей должности из-за политических скандалов и призывов к его отставке.

Рассчитывая на победу лейбористов в округе, Кир Стармер в свое время заблокировал выдвижение в качестве кандидата от партии мэра Манчестера Энди Бернхема, опасаясь, что это позволит господину Бернхему соперничать с ним за пост лидера партии и премьер-министра страны.

