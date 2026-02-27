В Калининграде нашли уникальный янтарь возрастом до 50 млн лет

Калининградский янтарный комбинат (входит в «РТ-Финанс» госкорпорации «Ростех») нашел образец янтаря, повторяющего очертания личинки древнего жука. Свою форму янтарь приобрел 30–50 млн лет назад. Камень станет экспонатом в музее Янтарного комбината, сообщила пресс-служба «Ростеха».

Необычный образец балтийского самоцвета обнаружили во время ручной сортировки янтаря. В сколе камня угадывается редкий фрагмент — трехмерный слепок туннеля, который образовала личинка жука-древоточца. В камне нет самого насекомого, но янтарь точно передает форму его личинки.

«Он образован в результате попадания смолы внутрь туннеля, который в дереве проточила личинка насекомого. Смола застыла в виде полукруглых сегментов ее тела»,— пояснила специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

Балтийский янтарь — застывшая живица древних реликтовых деревьев возрастом от 30 до 50 млн лет. Около 90% разведанных запасов этого самоцвета находится в Калининградской области. Крупнейшее в мире месторождение — Приморское.

Калининградский янтарный комбинат — единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывается Приморское месторождение в Калининградской области. В 2013 году комбинат перешел под управление «Ростеха».