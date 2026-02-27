Более чем на 20 сложных перекрестках в Москве появится вафельная разметка

По проекту ЦОДД на более чем 20 сложных перекрестках с интенсивным движением в Москве появится вафельная разметка. Она позволит разгрузить заторы и послужит для водителей визуальным ориентиром, сообщили на сайте мэра.

«Вафельную разметку применяют на участках с высоким трафиком и в местах, где фиксировали случаи блокировки... Благодаря ей движение автомобилей становится на 15–20 процентов быстрее»,— указано в сообщении. Сейчас, напомнили в пресс-службе, вафельная разметка нанесена уже на 500 перекрестках Москвы.

Вафельную разметку (1.26) рисуют в виде ярко-желтой сетки из диагональных линий в центре перекрестка. Если за перекрестком возник затор, выезжать на такую разметку нельзя. При остановке на «вафельнице» более чем на 5 секунд водителю грозит штраф в 1 тыс. руб.