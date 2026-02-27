При участии ЗСЖД в Новокузнецке запустят туристский маршрут

Компания «Кузбасс-пригород» (входит в состав Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД)) и Новокузнецкий краеведческий музей подписали соглашение о совместной реализации программы туристско-экскурсионных проектов. Туристский маршрут, включающий поездку на поезде в Новокузнецк, ориентирован на школьников и студентов из городов Кемеровской области.

Как рассказали в ЗСЖД, в программе тура — знакомство с архитектурой южной столицы Кузбасса, посещение краеведческого музея, экскурсии по паркам города.

Запуск туристского маршрута запланирован на март этого года.

Михаил Кичанов