Экс-главе СД «Локомотива» Липатову дали 10 лет за заказное убийство
Одинцовский суд Подмосковья приговорил к 10 годам колонии строгого режима экс-председателя совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергея Липатова. Об этом сообщает ТАСС. Его признали виновным в организации заказного убийства советника главы Министерства путей сообщения.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Прокурор просил для фигуранта 12 лет лишения свободы. Сам Сергей Липатов на суде раскаялся и попросил отправить его на СВО.
