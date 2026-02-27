Экс-главе СД «Локомотива» Липатову дали 10 лет за заказное убийство

Одинцовский суд Подмосковья приговорил к 10 годам колонии строгого режима экс-председателя совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергея Липатова. Об этом сообщает ТАСС. Его признали виновным в организации заказного убийства советника главы Министерства путей сообщения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прокурор просил для фигуранта 12 лет лишения свободы. Сам Сергей Липатов на суде раскаялся и попросил отправить его на СВО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подсудимый ссылался на десятилетия раскаяния».