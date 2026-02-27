В ЛНР загорелись объекты топливно-энергетического комплекса после атаки ВСУ

В ночь на 27 февраля ВСУ ударили беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Луганской народной республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере Мах.

По словам господина Пасечника, авиаудары пришлись по Луганску и Славяносербскому муниципальному округу. Произошло возгорание на территории энергетических объектов. На месте работают экстренные службы.

Пострадавших при атаке нет. Однако Леонид Пасечник предупредил о возможных перебоях с электроснабжением в некоторых населенных пунктах республики. Когда позволит оперативная обстановка, начнутся ремонтные работы, добавил глава региона.