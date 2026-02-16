Средний чек потребкредита сократился почти на 30% в Воронежской области

В январе 2026 года средний размер потребительского кредита в Воронежской области уменьшился на 29,7% по сравнению с предыдущим месяцем — со 174,5 до 122,7 тыс. руб. Область продемонстрировала наиболее сильное снижение показателя среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи потребкредитов. Информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 16 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Воронежская область заняла 26 место в рейтинге регионов по величине среднего потребкредита. Остальные регионы Черноземья в список не попали по причине низких объемов потребкредитования.

В целом по стране после сезонного всплеска в декабре средний чек потребкредита в первом месяце 2026-го сократился на 17%. Помимо Воронежской области, значительное падение показателя также отметили в Саратовской (-28,8%), Тульской (-28,3%), Оренбургской (-26,0%) и Омской (-24,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге сумма за месяц сократилась на 17,2% и 10,8% соответственно.

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ был зафиксирован в Москве (268,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (228,2 тыс. руб.) и Московской области (200 тыс. руб.).

«Граждане с высоким уровнем кредитоспособности в условиях высоких ставок предпочитают покупкам в кредит сберегательную модель финансового поведения. Поэтому их доля в общей структуре заемщиков сокращается»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В начале февраля «Ъ-Черноземье» писал, что жители Липецкой области в прошлом году взяли ипотечные кредиты на общую сумму 23 млрд руб., что на 9% меньше, чем в 2024-м. Средний размер займа в декабре составил 4,3 млн руб.

Денис Данилов