Село в Хабаровском крае четвертые сутки остается без света

Из-за циклона нарушено электроснабжение села Чумикан на севере Хабаровского края. Жители остаются без света четвертые сутки, сообщил губернатор края Дмитрий Демешин.

Чумикан — административный центр Тугуро-Чумиканского района. Село находится на берегу Удской губы Охотского моря. В поселении проживают около 1 тыс. человек.

Губернатор заверил, что держит ситуацию на личном контроле. По заверению краевого министра ЖКХ Анжелики Мироновой и главы Тугуро-Чумиканского района Изабеллы Осиповой, электричество в дома жителей вернется до конца недели.

По словам госпожи Осиповой, скорость ветра достигала 35 м/с, шел мокрый снег. Из-за непогоды оборвало провода, также остановился генератор на дизельной электростанции, которая обеспечивает электроэнергией село Чумикан и село Неран (входит в состав Чумикана).

Как уточнила госпожа Миронова, резервный дизельный генератор находится в ремонте. Вместо него планируют доставить дополнительную дизельную электростанцию.