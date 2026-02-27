Показания Клинтонов по делу Эпштейна пришивают к выборам в Конгресс

В Палате представителей Конгресса США 26 февраля прошло закрытое заседание по делу Эпштейна с участием бывшей первой леди Хиллари Клинтон, день спустя после которого для дачи показаний был вызван и экс-президент Билл Клинтон. Несмотря на явное нежелание четы Клинтон касаться этой истории, уже сам факт их вынужденного появления на заседаниях играет демократам на руку. Если в Европе связи с покойным преступником приводят к реальным отставкам, то в США дело Эпштейна скорее превратилось в борьбу между республиканцами и демократами за то, кто более прозрачен и открыт в этой щекотливой теме. И пока что выигрывают демократы. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Давно ожидаемые заседания комитета Палаты представителей по надзору и реформе, на которых по делу Джеффри Эпштейна 26 февраля дала показания под присягой бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, а днем позже, в пятницу, должен и ее муж экс-президент Билл Клинтон, прошли в местечке Чапакуа в штате Нью-Йорк, недалеко от дома Клинтонов. Они состоялись в закрытом режиме — с протоколом, видеозаписью и с участием адвокатов, но без публики и представителей прессы.

При этом не обошлось без скандала. Закрытое заседание пришлось даже на время приостановить: консервативный комментатор Бенни Джонсон выложил в соцсетях фото показаний Хиллари Клинтон, полученное, по его словам, от конгрессвумен республиканки Лорен Боберт. И демократы тут же обвинили республиканцев в превращении допроса в пиар-шоу и демонстративном неуважении к правилам закрытого заседания.

Чета Клинтон долгое время отказывалась сотрудничать с комитетом, настаивая, что они «уже предоставили комитету всю ограниченную информацию, которой располагают», и называя интерес в их отношении политически мотивированным.

Но в январе комитет проголосовал за привлечение их обоих к ответственности за неуважение к Конгрессу, причем за соответствующие резолюции выступили не только республиканцы, но и несколько демократов. И супругам пришлось сдаться.

Во вступительном слове, которое Хиллари Клинтон опубликовала перед слушаниями в соцсетях, она вновь заняла оборонительную позицию. «Как я указала в своем подписанном под присягой заявлении от 13 января, я ничего не знала об их (Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл.— “Ъ”) преступной деятельности. Я не припоминаю, чтобы когда-либо встречалась с мистером Эпштейном,— говорится в ее заявлении.— Я никогда не летала на его самолете и не посещала его остров, дома или офисы. Добавить мне нечего».

По данным телеканала CBS, в ходе допроса она настаивала, что их общение с финансистом закончилось задолго до его преступной деятельности. Ранее и Билл Клинтон, знавший Эпштейна лично, заявлял, что ничего не знал о преступлениях этого человека (обвиненного в педофилии и ряде других сексуальных преступлений) и разорвал с ним все отношения еще 20 лет назад.

Как следует из некоторых ранее опубликованных «файлов Эпштейна», господин Клинтон пользовался самолетом Эпштейна в начале 2000-х.

А в одном из домов финансиста в Нью-Йорке висела картина с мужчиной, похожим на Клинтона, но в ярко-синем платье и красных туфлях, явно отсылающая к «синему платью» Моники Левински.

Автор полотна, художница Петрина Райан Клайд говорила, что сознательно использовала этот образ. Никакой вины самого Клинтона в появлении такой картины, разумеется, не было, но само наличие ее у Эпштейна превратило ее в символ компромата и двусмысленных связей между элитой.

Фигура Билла Клинтона в этом вопросе оказалась особо символична. Он стал первым экс-президентом за четыре десятилетия, которому пришлось давать показания под присягой в Конгрессе (в 1983 году это сделал Джеральд Форд).

Президент Дональд Трамп высказывал разочарование повышенным вниманием в этом деле к 42-му президенту. А вот супруга Билла Клинтона, напротив, упрекнула комитет в том, что он не решился вызвать для дачи показаний действующего главу Белого дома. «Если этот комитет всерьез намерен узнать правду о преступлениях Эпштейна, связанных с торговлей людьми, он не будет полагаться на толпы журналистов, чтобы получить ответы от нашего нынешнего президента о его причастности; он спросит его напрямую под присягой о том, почему он фигурирует в материалах по делу Эпштейна десятки тысяч раз»,— заявила Хиллари на слушаниях.

Клинтоны, их команда и демократы в целом не впервые подчеркивают избирательность республиканцев, превращая дело Эпштейна в борьбу за контроль над нарративом в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на ноябрь этого года. Демократы, по сути, уже перехватили повестку у республиканцев, изначально позиционировавших себя главными двигателями «прозрачности»: теперь «их» лидеры готовы отвечать под присягой, тогда как администрация Трампа тормозит «полное рассекречивание» материалов по делу Эпштейна.

Еще в президентскую кампанию 2024 года Трамп обещал «полностью раскрыть» все материалы, но Минюст при генпрокуроре Пэм Бонди месяцами тормозил этот процесс. Лишь под давлением демократов и части республиканцев президент подписал закон Epstein Files Transparency Act. В январе ведомство объявило о публикации более 3 млн страниц документов (включая около 2 тыс. видеозаписей и 180 тыс. изображений) и заявило, что фактически выполнило требования закона. Однако всего, по его же данным, идентифицировано около 6 млн страниц, почти половина которых не выложена и удерживается под предлогом защиты жертв, наличия детской порнографии и охраны тайны. При этом уже опубликованные массивы содержат тысячи заретушированных страниц, а адвокаты жертв и конгрессмены-демократы уверены, что часть ключевых документов так и не появилась. Расследования NPR и CNN утверждают, что среди отсутствующих — десятки страниц с обвинениями против Трампа и внутренними обсуждениями дела в ФБР.

Но самое поразительное, что если в Европе из-за связей с Эпштейном летят головы, то в США последствия скандала для элит остаются в основном репутационными. Ни Трамп, многократно упоминаемый в файлах, ни Билл и Хиллари Клинтон, не столкнулись с формальными обвинениями или отставкой. Министр торговли в кабинете Трампа Ховард Лютник недавно оказался в центре внимания после того, как документы подтвердили его многолетние деловые связи с Эпштейном, однако, несмотря на медийную кампанию и призывы к отставке, он сохраняет пост, а история его контактов с покойным финансистом и осужденным педофилом — вопрос политической, а не уголовной плоскости.

Екатерина Мур