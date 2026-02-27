В Краснодарском крае замедлились темпы роста выручки производителя овощей

Выручка одного из крупнейших российских производителей овощей закрытого грунта — ГК «Рост», управляющей тепличными комплексами в Краснодарском крае и Ростовской области,— по итогам 2025 года составила 81,9 млрд руб., увеличившись на 10% год к году. Для сравнения, в 2024 году показатель прибавил почти 60%, достигнув 73,8 млрд руб., сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Объем валового сбора овощей в 2025 году вырос лишь на 2%, до 458 тыс. т. Более половины выручки холдинга (57%) обеспечили томаты, еще 42% — огурцы, остальная часть пришлась на баклажаны, перец и салаты. При этом доля томатов в структуре оборота за год увеличилась на 5 п. п., тогда как вклад огурцов сократился на 4 п. п. Генеральный директор управляющей компании «Рост» Наталья Лореш сообщила, что в 2025 году компания нарастила производство томатов на 12 тыс. т.

Согласно данным официального сайта холдинга, ГК «Рост» объединяет 22 тепличных комплекса в различных регионах страны, включая предприятия «Овощи Краснодарского края» и «Белореченский» в Краснодарском крае, а также «Донская усадьба» в Ростовской области. Основными бенефициарами группы считаются Сергей Рукин и Дмитрий Лашин.

Как отмечает издание, динамика компании отражает общерыночные тенденции. По данным ассоциации «Теплицы России», в 2025 году площадь зимних теплиц в стране увеличилась на 3,3%, до 3,46 тыс. га, тогда как производство овощей выросло лишь на 1,4%, до 1,66 млн т. При этом, по информации Росстата, совокупный объем отгрузки овощей всеми сельхозорганизациями России достиг 213,58 млн т, прибавив 5,5% по сравнению с предыдущим годом.